Минобороны РФ: состоялся обмен пленными с Украиной

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Обмен подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он сообщил, что в Украину вернулись 50 человек. Они участвовали в боях в Мариуполе, на Луганском, Донецком и Запорожском направлениях.
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Минобороны России подтвердило обмен пленными по формуле 50 на 50.
«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сообщили в министерстве.
Их доставили в Москву на лечение и реабилитацию.Глава «ДНР» Денис Пушилин уточнил, что обменяны были 12 бойцов из «ДНР» и 8 из «ЛНР».