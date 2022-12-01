Close

#Новости

Минобороны РФ: состоялся обмен пленными с Украиной

01.12.2022

В Россию и Украину вернулись по 50 пленных

UPD: 

Обмен подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он сообщил, что в Украину вернулись 50 человек. Они участвовали в боях в Мариуполе, на Луганском, Донецком и Запорожском направлениях. 

***

Минобороны России подтвердило обмен пленными по формуле 50 на 50. 

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность»‎, — сообщили в министерстве. 

Их доставили в Москву на лечение и реабилитацию. 

Глава «ДНР»‎ Денис Пушилин уточнил, что обменяны были 12 бойцов из «ДНР»‎ и 8 из «ЛНР»‎.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.