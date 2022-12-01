Минобороны РФ: состоялся обмен пленными с Украиной

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Обмен подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он сообщил, что в Украину вернулись 50 человек. Они участвовали в боях в Мариуполе, на Луганском, Донецком и Запорожском направлениях.

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Минобороны России подтвердило обмен пленными по формуле 50 на 50.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность»‎, — сообщили в министерстве.

Их доставили в Москву на лечение и реабилитацию.