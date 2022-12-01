В Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что регион попал под обстрел: в Белгороде и Белгородском районе сработала ПВО, а в селах Валуйского и Шебекинского округов были прилеты.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработало ПВО. Пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы. В селах в Валуйском и Шебекинском округах посечены осколками жилые дома, дом культуры и детский сад. Главы администраций и поселений вместе с оперативными службами проводят подомовой обход»‎, — рассказал Гладков.