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#Новости

В Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО

01.12.2022

Под обстрел попали села еще в двух районах области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что регион попал под обстрел: в Белгороде и Белгородском районе сработала ПВО, а в селах Валуйского и Шебекинского округов были прилеты. 

«Над Белгородом и Белгородским районом сработало ПВО. Пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы. В селах в Валуйском и Шебекинском округах посечены осколками жилые дома, дом культуры и детский сад. Главы администраций и поселений вместе с оперативными службами проводят подомовой обход»‎, — рассказал Гладков. 


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