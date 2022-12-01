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#Новости

В Якутии суд прекратил дело о «дискредитации армии»‎ против мобилизованного

01.12.2022

У него на рингтоне зазвучал гимн Украины

Усть-Алданский районный суд в Якутии прекратил административное дело о «дискредитации армии»‎ против мобилизованного Николая Егорова, сообщает «ОВД-Инфо»*.

У него на звонке стоял гимн Украины — другой мобилизованный, услышав это на призывном пункте, обратился в полицию. Звонок прозвучал, когда Егорову позвонила жена. Сам резервист объяснил, что ему просто понравилась мелодия, и на звонок он поставил ее еще зимой в 2021 и 2022 году. 

Суд посчитал, что это не запрещенная мелодия, а значит Егоров не «дискредитирует армию»‎. 


*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом»‎. 



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