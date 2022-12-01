Навального* в восьмой раз отправили в ШИЗО

Алексей Навальный* на заседании о законности основанного им профсоюза заключенных «Промзона» рассказал о восьмой отправке в ШИЗО. Как сообщила «Сирена»‎, срок в изоляторе составит 11 суток.

Поводом к наказанию стало «нарушение формы одежды» — отсутствие куртки.

«Ваша честь, с памятного нашего первого суда я не вылезаю из ШИЗО. И могу поделиться с вами уникальной информацией о том, что буквально 20 минут назад перед судом меня снова водворили в ШИЗО на 11 суток. И как раз это очень хорошо показывает ситуацию, [что происходит], когда любой осужденный просто попытается влезть туда, где находятся деньги ФСИН, коррупция ФСИН, различные делишки, коммерческие схемы», — сказал Навальный*.

В середине ноября Алексей Навальный* сообщил, что его перевели в «тюрьму в тюрьме»‎ — помещение камерного типа (ПКТ). Здесь чуть более мягкие условия, чем в ШИЗО, но длительные свидания ему больше не положены. В ПКТ его отправили как раз перед тем, как должно было состояться свидание с женой.

*Алексея Навального российские власти внесли в список «террористов и экстремистов»‎.