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#Новости

Бунтовавших мобилизованных из Чувашии не отправят в Украину до января

01.12.2022

Сейчас они роют окопы

Канал «Сердитая Чувашия»‎ сообщил, что мобилизованных, которые устроили бунт в учебном центре, не будут отправлять в Украину до января. 

Резервистов из Чувашии отправили  в учебный центр под Ульяновском. До 26 ноября они должны были пройти «боевое слаживание»‎ и отправиться на фронт. Но мужчины пожаловались на отсутствие нормальных условий, потребовали выплаты, обмундирование и увольнительные домой. Они устроили забастовку и несколько дней не ходили на занятия. 

Теперь резервисты рассказали, что их перевели в резерв и отправят на передовую не раньше января. Сейчас они роют окопы на полигоне.



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