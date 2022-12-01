Бунтовавших мобилизованных из Чувашии не отправят в Украину до января

Канал «Сердитая Чувашия»‎ сообщил, что мобилизованных, которые устроили бунт в учебном центре, не будут отправлять в Украину до января.

Резервистов из Чувашии отправили в учебный центр под Ульяновском. До 26 ноября они должны были пройти «боевое слаживание»‎ и отправиться на фронт. Но мужчины пожаловались на отсутствие нормальных условий, потребовали выплаты, обмундирование и увольнительные домой. Они устроили забастовку и несколько дней не ходили на занятия.

Теперь резервисты рассказали, что их перевели в резерв и отправят на передовую не раньше января. Сейчас они роют окопы на полигоне.