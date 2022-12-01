Больше 1,5 тыс. рабочих бастуют на газоконденсатном месторождении Сахалина

«Сибирь.Реалии»‎* сообщили, что на Сахалине забастовку из-за задержки зарплаты устроили больше 1,5 тыс. рабочих компании «Нефтегазкомплектмонтаж»‎. Предприятие выполняет подрядные работы на Киринском газоконденсатном месторождении.

Один из рабочих рассказал, что задержка зарплаты в компании не первая. «Нефтегазкомплектмонтаж»‎ работает на строящемся объекте «Газпрома»‎ в проекте «Сахалин-3»‎.

По словам собеседника, уволились уже около 200 человек. Они требовали выплат зарплат и аванса через прокуратуру.

«Множество жалоб было оставлено в группе компании в социальной сети «ВКонтакте», но недавно ее заблокировали»‎, — добавило ИА «Сахком»‎.

После начала забастовки, областная прокуратура отчиталась о начале проверки.

О возможных проблемах на «Сахалин-3»‎ экономист говорили еще весной. Их объяснили санкциями и уходом иностранных компаний с российского рынка.

*«Сибирь.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом».