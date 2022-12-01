В ФСБ начали вызывать на беседы недовольных «спецоперацией»‎ военных

«Можем объяснить» со ссылкой на жену офицера Черноморского флота рассказали, что военных, недовольных «спецоперацией» вызывают в ФСБ «на собеседование».
Муж женщины участвовал в штурме Мариуполя, а на днях вернулся домой на неделю отпуска. Ее брат погиб в Украине. У семьи трое детей.
«Вчера получила такое сообщение и не знаю, как реагировать. Я не знаю, с чем это может быть связано, мой муж начал свою службу еще в 2008 году в Крыму», — рассказала собеседница его жена.
В зоне боевых действий её мужа опрашивал психолог, добавила она. На ней он сказал, что кадыровцы и другие «элитные» подразделения живут в отелях, а обычные солдаты в ужасных условиях, без обеспечения и продовольствия, а некоторых солдат просто бросили при выводе войск из Давыдова Брода.
«От штурма «Азовстали» у него до сих под отходняки, там очень много его товарищей с 810-й бригады погибло», — рассказала женщина.
Создатели канала обратили внимание, что в соцсетях также есть подобные сообщения. По словам пользователей, ФСБ интересуется теми военнослужащими, которые недовольны «спецоперацией». При этом наличие предыдущих благодарностей никак не влияет на вызов на «собеседование».