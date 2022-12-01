Reuters: США конфискуют у Малофеева 5,4 млн долларов

Reuters сообщили, что прокуратура США приступила к конфискации 5,4 млн долларов с банковского счета Константина Малофеева. Против него введены санкции за финансирование сепаратистов в Крыму и на востоке Украины. Но Малофеев пытался перевести деньги деловому партнеру в нарушение ограничений.

Журналистам не удалось получить комментарий бизнесмена. Ранее он отрицал финансирование сепаратистов.

По версии США, Малофеев в марте 2014 года использовал подставную компанию на Сейшельских островах, чтобы инвестировать 10 млн долларов в акции техасского банка Strategic Growth Bancorp. В 2015 году он продал подставную компанию за 1 доллар не названному греческому деловому партнеру. При этом техасский банк и далее продолжал считать Малофеева владельцем акций и сообщил о попытке передачи денег в Министерство финансов США.

С марта, когда в США начали получать ордера на аресты имущества попавших под санкции россиян, Малофееву также предъявили обвинение в уклонении от санкций и использовании сообщников для тайного приобретения медиа-организаций в Европе.