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#Новости

Reuters: США конфискуют у Малофеева 5,4 млн долларов

01.12.2022

Вашингтон обвинил его в финансировании сепаратистов на востоке Украины и Крыму

Reuters сообщили, что прокуратура США приступила к конфискации 5,4 млн долларов с банковского счета Константина Малофеева. Против него введены санкции за финансирование сепаратистов в Крыму и на востоке Украины. Но Малофеев пытался перевести деньги деловому партнеру в нарушение ограничений. 

Журналистам не удалось получить комментарий бизнесмена. Ранее он отрицал финансирование сепаратистов. 

По версии США, Малофеев в марте 2014 года использовал подставную компанию на Сейшельских островах, чтобы инвестировать 10 млн долларов в акции техасского банка Strategic Growth Bancorp. В 2015 году он продал подставную компанию за 1 доллар не названному греческому деловому партнеру. При этом техасский банк и далее продолжал считать Малофеева владельцем акций и сообщил о попытке передачи денег в Министерство финансов США. 

С марта, когда в США начали получать ордера на аресты имущества попавших под санкции россиян, Малофееву также предъявили обвинение в уклонении от санкций и использовании сообщников для тайного приобретения медиа-организаций в Европе.



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