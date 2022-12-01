Al Arabiya сообщила об убийстве лидера Исламского государства*

Журналисты Al Arabiya со ссылкой на представителя Исламского государства* (ИГ) сообщили об убийстве лидера ИГ* Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Кураши.

По данным «Коммерсанта»‎, информацию подтвердили также в Пентагоне: убийство, по их данным, произошло в октябре. Al Arabiya пишет, что лидер ИГ* был убит во время боев. Но ни места, ни времени гибели источник не уточнил.

Однако оппозиционеры из «Сирийской свободной армии» не смогли подтвердить его ликвидацию.

«У нас нет информации об убийстве лидера ИГ*. Мы видели эти сообщения только в американских СМИ», — сказал один из членов «Сирийской свободной армии» РИА «Новости».

Предыдущий лидер ИГ* был устранен в феврале текущего года в результате операции американского спецназа в сирийском Идлибе, добавили «Ведомости»‎. Он подорвал себя вместе с 12 людьми гранатой. Погибла в том числе его семья.

*Исламское государство (ИГ) признано в России террористической организацией и запрещено.