Close

#Новости

В Казани прошли обыски у журналистки и активистки

01.12.2022

По какому поводу был обыск — пока неизвестно

«ОВД-Инфо»* сообщает, что в Казани прошли обыски в квартире татарстанской журналистики Наили Муллаевой и у активистки Элины Ясоновой. С чем связаны обыски — пока неизвестно. 

В Муллаевой силовики изъяли российский паспорт и деньги. Правозащитники уточнили, что у нее проходил обыск 6 марта по делу о ложном минировании. 

Элину Ясонову 24 сентября задерживали на антимобилизационном митинге. За него она получила штраф в 10 тыс. рублей по статье о нарушении порядка проведения акции.


*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом»‎. 


×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.