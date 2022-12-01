В Казани прошли обыски у журналистки и активистки

«ОВД-Инфо»* сообщает, что в Казани прошли обыски в квартире татарстанской журналистики Наили Муллаевой и у активистки Элины Ясоновой. С чем связаны обыски — пока неизвестно.

В Муллаевой силовики изъяли российский паспорт и деньги. Правозащитники уточнили, что у нее проходил обыск 6 марта по делу о ложном минировании.

Элину Ясонову 24 сентября задерживали на антимобилизационном митинге. За него она получила штраф в 10 тыс. рублей по статье о нарушении порядка проведения акции.

*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом»‎.