«Полигон.Медиа»‎: возможный автор постов Медведева владеет квартирой за 105 млн рублей

«Полигон.Медиа»‎ выяснил, что у возможного автора постов Дмитрия Медведева Олега Осипова есть квартира в центре Москвы за 105 млн рублей. Его соседи — пресс-секретарь Минобороны и глава «Роскосмоса»‎.

Осипов работает пресс-секретарем председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с 2018 года. Всего через семь месяцев после назначения его полный тезка стал собственником квартиры площадью 143 кв.м. в элитном жилом комплексе «Смоленская Застава» в Москве. Площадь квартиры совпадает с той, что указал Осипов в декларации о доходах.

С учетом стоимости квадратного метра жилья в этом доме в 730 тысяч рублей, квартира Осипова стоит не меньше 105 млн рублей.

Сосед помощника Медведева — пресс-секретарь Минобороны Игорь Конашенков. Правда, отмечают журналисты, его квартира меньше — всего 95 кв. м. Здесь же живут новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, заместитель управделами президента Ольга Сергун и председатель арбитражного суда Москвы Николай Новиков.

Фото: пресс-центр МДЦ «Артек»