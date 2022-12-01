Томской скрипачке Анне Чагиной назначили запрет определенных действий

В Томске скрипачке Анне Чагиной назначили запрет определенных действий, пишет «ОВД-Инфо»*. Вчера в ее квартире прошел обыск, Чагину доставили в ИВС на 48 часов — до определения меры пресечения.

Сейчас ей запрещено пользоваться интернетом и почтой, а также выходить из дома в ночное время и посещать массовые мероприятия.

Вчера сообщалось, что против нее возбудили уголовное дело о «публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ»‎ (ст. 280.1 УК). Дома у Чагиной изъяли всю технику.

Фото: Анна Чагина на антивоенном митинге 6 марта/vtomske.ru.

*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом»‎.