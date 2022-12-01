Китай смягчил антиковидные ограничения после протестов

Reuters пишет, что власти Китая смягчили некоторые антиковидные ограничения после протестов, которые охватили всю страну с прошлых выходных. При этом в некоторых городах сообщают о росте числа заболевших коронавирусом.

Органы здравоохранения при объявлении о смягчении ограничений не упомянули массовые акции протеста. Крупнейшие с начала правления Си Цзиньпина выступления доходили до ночных дежурств несогласных на улицах Пекина до столкновений с полицией. Несколько человек были задержаны. По данным China Dissent Monitor в Китае с субботы по понедельник состоялось не менее 27 демонстраций. Австралийский аналитический центр ASPI сообщал о 43 протестах в 22 городах.

«Страна стоит перед новой ситуацией и новыми задачами в области профилактики эпидемий и борьбы с ними по мере ослабления патогенности вируса, увеличения числа вакцинированных и накопления опыта по сдерживанию вируса»‎, — цитирует Reuters вице-премьера Сунь Чуньлань, курирующую вопросы, связанные с коронавирусом.

Через сутки после самых больших протестов в Гуанчжоу власти решили открыть некоторые предприятия, включая рестораны и кинотеатры. Занятия в школах также возобновят. Жителей с симптомами коронавируса призывают изолироваться дома.

Фото: Reuters.