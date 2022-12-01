Пригожин пожаловался на компании «из Москвы и Рублевки»‎, которые не отпускают ополченцев в отпуска для обучения

Пресс-служба опубликовала обращение Евгения Пригожина о том, что руководители компаний не отпускают в краткосрочные отпуска работников в Курской и Белгородской областях. Здесь ЧВК «Вагнер»‎ тренирует ополченцев.

Подготовка ведется на базах ЧВК. По словам Пригожина, там они получают навыки, «которые будут им необходимы для защиты своего дома и своей семьи»‎.

«К сожалению, есть предприятия, в которых работают эти добровольцы-ополченцы, и которые препятствуют им в получении краткосрочного отпуска на обучение. Как правило, это предприятия и компании не малого и среднего бизнеса, а государственные, принадлежащие крупным бизнес-игрокам, проживающим далеко от Курской и Белгородской областей (как правило, где-то в Москве, на Рублевке). В связи с этим у меня большая просьба. Считайте это открытым обращением к владельцам крупного бизнеса, чьи сотрудники пытаются пройти обучение, которое позволит им защищать свою малую Родину. Будьте добры, для того чтобы не пришлось публичить названия ваших предприятий, имена и фамилии директоров и других руководящих сотрудников, препятствующих добровольцам-ополченцам получить отпуск на обучение, прекратите безобразничать и дайте возможность им подготовиться к возможной попытке вторжения противника на территорию России», — сообщил Пригожин.

Это не первая критика российских бизнесменов создателем ЧВК «Вагнер»‎. Ранее он предлагал им участвовать в финансировании вооруженных формирований, всячески помогать сотрудникам проходить подготовку. Он добавлял, что патриотов, которые делали бы достаточно для победы России, почти нет, кроме Малофеева и Дугина.