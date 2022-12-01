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МИД Франции: началась работа по международному трибуналу против России

01.12.2022

Он будет расследовать действия российских войск в Украине

МИД Франции подтвердил начало работы по созданию международного трибунала против России из-за боев в Украине. Россия отвергает обвинения в военных преступлениях. 

Как пишет РБК, работа над трибуналом будет идти между Францией, европейскими и украинскими партнерами. Расследовать планируют преступления, совершенные с 24 февраля 2022 года. 

«Мы обратились к украинской юстиции и Международному уголовному суду, компетентному проводить беспристрастные и независимые расследования, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих преступлениях», — говорится в сообщении французского МИДа. 

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о начале работы над трибуналом в ноябре. По ее словам, спецтрибунал будет работать беспристрастно и с максимально широким консенсусом в международном сообществе. Вчера она также предложила создать фонд для помощи Украине из замороженных российских активов Центрального банка и олигархов. На зарубежных счетах под ограничениями более 300 млрд евро. 



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