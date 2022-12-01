МИД Франции: началась работа по международному трибуналу против России

МИД Франции подтвердил начало работы по созданию международного трибунала против России из-за боев в Украине. Россия отвергает обвинения в военных преступлениях.

Как пишет РБК, работа над трибуналом будет идти между Францией, европейскими и украинскими партнерами. Расследовать планируют преступления, совершенные с 24 февраля 2022 года.

«Мы обратились к украинской юстиции и Международному уголовному суду, компетентному проводить беспристрастные и независимые расследования, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих преступлениях», — говорится в сообщении французского МИДа.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о начале работы над трибуналом в ноябре. По ее словам, спецтрибунал будет работать беспристрастно и с максимально широким консенсусом в международном сообществе. Вчера она также предложила создать фонд для помощи Украине из замороженных российских активов Центрального банка и олигархов. На зарубежных счетах под ограничениями более 300 млрд евро.