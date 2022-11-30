280-й день боев: главное

- CNN сообщили, что в США рассматривают вопрос о признании ЧВК «Вагнера» иностранной террористической организацией. Решение еще не принято, но как пояснил чиновник из администрации Байдена, такой статус грозит ЧВК более тяжелыми последствиями: все активы будут на контроле, членам ЧВК грозит депортация из США и запрещен въезд.
Ранее признать ЧВК «Вагнера» террористической организацией планировал Европарламент. В ответ Пригожин передал депутатам Европарламента окровавленную кувалду. В Гааге для него, в ответ на эту угрозу, приготовили наручники.
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В Бухаресте закончился двухдневный саммит министров иностранных дел стран НАТО. В итоговом заявлении они сообщили, что сейчас главная задача Альянса — помочь Украине победить Россию. Также решено оказывать помощь Молдове, Грузии и Боснии и Герцеговине, пишет ВВС.
На заявление по итогам саммита отреагировала представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, принятые решения говорят о том, что НАТО не стремится к дипломатическому решению конфликта.
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Министр обороны России Сергей Шойгу выступил на заседании Коллегии Минобороны России. Он сказал, что на 2023 год из-за «спецоперации» и мобилизации возросли требования к гособоронзаказу. Объем финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в 1,5 раза. Шойгу также сказал, что будут наращивать боевые возможности артиллерии и ракетных систем, формирование и подготовка резервистов.
По словам Шойгу, при подготовке перечня объектов капитального строительства на 2023 год особое внимание будет уделено строительству в интересах стратегических ядерных сил. Ввод в эксплуатацию инфраструктуры необходимо обеспечить синхронно с поставками в войска современных образцов вооружения и военной техники, добавил он.
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СБУ рассказала о новых обысках в церковных учреждениях. Следственные действия проводят в Мукачевской епархии украинской православной церкви. По словам оперативников, они разыскивают запрещенные предметы, проверяют людей, которые могут быть причастны к деятельности против безопасности и суверенитета Украины. Епархию, по подозрению СБУ, могут использовать как чейку «русского мира». На прошлой неделе были обнаружены российские издания, миллионы наличных и подозрительные граждане с документами СССР в Киево-Печерской Лавре.
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд помощи Украине из российских активов. В него могли бы войти замороженные средства ЦБ и российских олигархов, попавших под санкции. По ее оценкам, заморожено 300 млрд евро у ЦБ и около 19 млрд евро у олигархов. Ущерб Украине она оценивает в 600 млрд евро. Российские деньги она предлагает инвестировать, а прибыль направлять в Украину.
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Разведка Британии обратила внимание на закон об «иностранных агентах». Сегодня Совет федерации одобрил последние поправки в него, в силу документ вступит 1 декабря. Закон определял «иностранных агентов» как лиц или организации, получившие финансовую поддержку из-за рубежа, но теперь финансирование не обязательно: достаточно находиться под «влиянием или давлением» иностранных сил. По мнению спецслужбы, новый закон еще больше расширит возможности для репрессий. Кремль, вероятно, действует упреждающе, чтобы предотвратить усиление внутреннего инакомыслия, поскольку конфликт остается нерешенным и все больше влияет на повседневную жизнь россиян.
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Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что российские войска добились незначительных успехов в районе Бахмута. Некоторые российские военные блоггеры делали заявления о том, что российские войска прорвали линию обороны ВСУ к югу и востоку от Бахмута, но по мнению ISW эти заявления и темпы продвижения российских войск далеки от достоверных. Скорее всего это часть продолжающейся российской дезинформационной кампании.