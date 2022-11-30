280-й день боев: главное

CNN сообщили, что в США рассматривают вопрос о признании ЧВК «Вагнера»‎ иностранной террористической организацией. Решение еще не принято, но как пояснил чиновник из администрации Байдена, такой статус грозит ЧВК более тяжелыми последствиями: все активы будут на контроле, членам ЧВК грозит депортация из США и запрещен въезд.

Ранее признать ЧВК «Вагнера»‎ террористической организацией планировал Европарламент. В ответ Пригожин передал депутатам Европарламента окровавленную кувалду. В Гааге для него, в ответ на эту угрозу, приготовили наручники.

В Бухаресте закончился двухдневный саммит министров иностранных дел стран НАТО. В итоговом заявлении они сообщили, что сейчас главная задача Альянса — помочь Украине победить Россию. Также решено оказывать помощь Молдове, Грузии и Боснии и Герцеговине, пишет ВВС.

На заявление по итогам саммита отреагировала представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, принятые решения говорят о том, что НАТО не стремится к дипломатическому решению конфликта.

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил на заседании Коллегии Минобороны России. Он сказал, что на 2023 год из-за «спецоперации»‎ и мобилизации возросли требования к гособоронзаказу. Объем финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в 1,5 раза. Шойгу также сказал, что будут наращивать боевые возможности артиллерии и ракетных систем, формирование и подготовка резервистов.

По словам Шойгу, при подготовке перечня объектов капитального строительства на 2023 год особое внимание будет уделено строительству в интересах стратегических ядерных сил. Ввод в эксплуатацию инфраструктуры необходимо обеспечить синхронно с поставками в войска современных образцов вооружения и военной техники, добавил он.