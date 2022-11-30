Украинские власти оценили безвозвратные потери России в 200 тысяч человек

Россия потеряла уже порядка 200 тысяч человек в ходе боевых действий в Украине. Об этом в эфире программы «Воздух» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Как уточнил Подоляк, речь идет о так называемых безвозвратных потерях — помимо убитых, которых, по его словам, насчитывается около 90 тысяч человек, это сдавшиеся в плен, дезертиры, а также люди с тяжелыми ранениями и ампутированными конечностями.

25 ноября журналисты «Медиазоны»* и Би-би-си сообщили, что по данным из открытых источников смогли подтвердить информацию о 9311 погибших солдатах и офицерах — они умирали не только на фронте, но и в учебных центрах, на полигонах и в воинских частях. Как минимум 326 из них были мобилизованными: 290 погибли в зоне боевых действий, еще 35 — на территории России.

Журналисты подчеркивают, что подтвержденные данные не отражают реальный уровень потерь, но позволяют получить хоть какую-то информацию о погибших. Точное число тяжелораненых и пропавших без вести также по-прежнему неизвестно.

*«Медиазону» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

