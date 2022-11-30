ЧВК «Вагнер» повторно объезжает мордовские колонии для вербовки заключенных

Вербовщики ЧВК «Вагнер» начали повторный объезд исправительных колоний в Мордовии. Об этом правозащитнику и бывшему заключенному Ивану Асташину сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Поступила информация, что вербовщики из ЧВК «Вагнер» начали (а может быть уже и закончили) повторный объезд лагерей в Мордовии. В частности второй раз представители ЧВК «Вагнер» посетили ИК-10 особого режима, где в этот раз в ряды армии Пригожина записались около 60 осужденных», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Собеседник Асташина отметил, что условия отбывания наказания в мордовской ИК-10 крайне тяжелые. Администрация колонии заставляет работать на промзоне даже людей с инвалидностью. Поэтому в том, что заключенные соглашаются отправиться в Украину, нет ничего удивительного, считает источник.

«Какими методами администрация этого добивается, остаётся только догадываться. Впрочем, про пытки, избиения и рабский труд в ИК-10 Мордовии правозащитники сообщали, как минимум, на протяжении последних 10 лет», — прокомментировал Асташин.