Немецкая компания Uniper подала иск к «Газпрому» за недопоставку российского газа

Немецкая компания Uniper, которая до начала российского вторжения в Украину была крупнейшим покупателем российского газа, подала в суд на «Газпром» за недопоставку энергоносителей. Об этом говорится в заявлении Uniper, распространенном в среду.

«В рамках этого разбирательства мы требуем возмещения значительного финансового ущерба. Речь идет об объемах газа, которые были согласованы с «Газпромом», но не были поставлены, и для которых нам пришлось закупать замену по чрезвычайно высоким рыночным ценам и до сих пор приходится это делать», — сообщил генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Маубах.

Uniper оценил нанесенный «Газпромом» ущерб в 11,6 миллиарда евро. В компании подчеркнули, что к 2024 году он станет еще больше.

В «Газпроме» подтвердили, что получили исковое заявление Uniper и в настоящее время занимаются его изучением. В российской энергетической компании отметили, что не признают нарушение контрактов и считают неправомерными требования немецких коллег о возмещении убытков.

«ООО «Газпромэкспорт» подтверждает, что германская компания «Юнипер» инициировала арбитражное разбирательство. В настоящий момент мы изучаем полученное исковое заявление и будем защищать свои интересы в рамках правового поля. ООО «Газпромэкспорт» не признает нарушение контрактов и правомерность заявленных требований «Юнипер» о возмещении убытков», — заявили в «Газпроме».



