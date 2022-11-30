ASTRA нашла еще одно место в Луганской области, где удерживают мобилизованных отказников

Бывший детский лагерь «Березка» в селе Макарово Луганской области переоборудовали в «тюрьму» для мобилизованных, отказавшихся принимать участие в боевых действиях. Об этом ASTRA рассказала супруга одного из удерживаемых. По подсчетам Telegram-канала, таких мест насчитывается уже больше десяти.

Как рассказала собеседница Telegram-канала, мужчин держат там уже месяц. Ее мужа призвали в конце сентября. Женщина утверждает, что менее чем за сутки после мобилизации он оказался на территории Украины, оккупированной российскими войсками.

Мобилизованный вместе с сослуживцами оказался в импровизированной тюрьме после отказа воевать на передовой. Командование решило бросить их в опасную зону вскоре после того, как они попали под обстрел у села Площанка в Луганской области. Всего в детском лагере удерживается как минимум 88 человек.

Жена мобилизованного сообщила, что к отказникам приезжают сотрудники военной прокуратуры и угрозами вынуждают их подписать контракт на три года. Родственники удерживаемых подали жалобы в СК и прокуратуру, но результатов пока нет.