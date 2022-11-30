Великобритания ввела санкции в отношении 22 высокопоставленных российских чиновников

Великобритания расширила санкционный список, включив в него имена 22 высокопоставленных лиц РФ. Новые ограничения введены в связи с мобилизацией, вербовкой заключенных на участие в боевых действиях и «референдумами» в частично оккупированных областях Украины.

Под ограничения Великобритании попали глава ЦИК Элла Памфилова, вице-премьер Денис Мантуров и руководитель ФСИН Аркадий Гостев. Последний оказался под санкциями за «тесное сотрудничество» с Евгением Пригожиным, чья частная военная компания «Вагнер» вербует заключенных для участия в боевых действиях в Украине.

Санкции также введены против губернаторов Белгородской, Ростовской, Омской, Мурманской, Магаданской и Архангельской областей, главы Краснодарского края, а также глав Дагестана, Ингушетии, Калмыкии. В санкционный список попали также военные комиссары, в том числе из Москвы.

