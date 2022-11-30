«Русь Сидящая»*: около пяти тысяч херсонских заключенных насильно вывезли на территорию России

При отступлении из Херсонской области российские войска насильно вывезли около пяти тысяч украинских заключенных. Об этом в эфире телеканала «Дождь»* рассказала глава фонда «Русь Сидящая»* Ольга Романова*.

Вывезенных украинских заключенных распределяют по исправительным колониям на юге России, в том числе в Ставропольском и Краснодарском краях, утверждает Романова. По ее словам, эту информацию подтверждают российские заключенные, содержащиеся в этих колониях. Они рассказывают, что многих херсонцев привозят «переломанными»: они в тяжелом состоянии, часть из них болеет открытой формой туберкулеза.

Романова считает, что украинских заключенных вывезли на территорию России, чтобы пересмотреть их приговоры согласно УК РФ и вынести им более тяжкие наказания. После этого их намерены завербовать в ЧВК «Вагнер» и отправить в зону боевых действий. Часть из них также может получить российские паспорта, чтобы впоследствии подпасть под следующую волну мобилизации.

Содержание такого числа украинских заключенных в российских колониях стало возможным благодаря существенной разгрузке пенитенциарной системы из-за деятельности ЧВК «Вагнер». По подсчетам «Медиазоны»*, число осужденных в местах лишения свободы за последние десять месяцев сократилось на 23 тысячи человек. Это рекордный показатель за всю историю современной России.

*«Дождь», «Русь Сидящую», Ольгу Романову и «Медиазону» Минюст РФ считает «иностранными агентами».