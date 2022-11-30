Украинского певца Игоря Левченко приговорили к трем годам лишения свободы за пост про российских военных

Красногорский городской суд Московской области приговорил украинского певца Игоря Левченко к трем годам лишения свободы из-за поста про российских военных, опубликованного им в Instagram*. Об этом сообщает «Медиазона»** со ссылкой на пресс-службу Мособлсуда.

Суд установил, что 24 февраля, после объявления Владимиром Путиным начала проведения «специальной военной операции», Левченко опубликовал в Instagram видео, которое содержит «признаки возбуждения ненависти и вражды по отношению к российским военнослужащим с угрозой применения насилия и совершения их убийств».

В аккаунте певца есть лишь одна публикация за 24 февраля, в которой тот поет песню со словами «No war» (нет войне). Каких-либо заявлений о российских военных он не делал.

*Instagram принадлежит компании Meta, которая признана «экстремистской» и запрещена в РФ.



**«Медиазону» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

