Белорусской оппозиционерке Марии Колесниковой провели операцию

Члену Координационного совета оппозиции Беларуси Марии Колесниковой, которую увезли в реанимацию из гомельской женской колонии №4, по неподтвержденной информации, диагностировали прободную язву. Об этом сообщается в Telegram-канале бывшего кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, который также находится в заключении.

«Операция прошла планово и успешно, но Мария все еще находится в тяжелом состоянии. По словам врачей, она в сознании, необходимое лечение и лекарства ей предоставляются. Диагноз не говорят даже отцу: якобы необходимо заявление или расписка о том, что Мария разрешает. По неподтвержденной информации, у Марии прободная язва», — говорится в сообщении.

Штаб экс-кандидата в президенты сообщил, что Александр Колесников, отец оппозиционерки, находится в больнице Гомеля. Его отказываются пускать в палату и ничего не сообщают о диагнозе дочери. Его общение с врачами происходит в присутствии сотрудников МВД. Адвоката к ней также не пускают.

О том, что Марию Колесникову доставили в реанимацию, стало известно накануне. Штаб Бабарико сообщил, что ее увезли из колонии 28 ноября. Перед ухудшением состояния она находилась в штрафном изоляторе. О госпитализации и диагнозе оппозиционерки администрация колонии ничего не сообщила.

Мария Колесникова — лидер белорусского протеста, координатор избирательного штаба незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и член президиума Координационного совета. В сентябре 2020 года ее похитили неизвестные. После этого белорусские спецслужбы пытались выдворить ее из страны, но она порвала на границе свой паспорт.

В сентябре 2021 года Минский областной суд приговорил Колесникову к 11 годам лишения свободы по делу о публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности, создании экстремистского формирования и заговоре с целью захвата власти неконституционным путем. В январе 2022 года ее этапировали из СИЗО в гомельскую женскую колонию №4.