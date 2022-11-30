Алексею Навальному* перестали передавать письма от жены

Юлия Навальная, супруга оппозиционного политика Алексея Навального*, сообщила, что администрация владимирской ИК-6 перестала передавать ему ее письма. Об этом она рассказала подписчикам в соцсетях.

Навальная опубликовала в Instagram** письмо от мужа, в котором тот жалуется, что не получает от нее писем и в шутку просит прислать «адреса газет, куда зэки пишут, чтоб жену по переписке найти».

«Какие же мерзкие, что не передают Алексею* мои письма. У меня хотя бы есть возможность передать через адвокатов, что ему просто не отдают письма, и посмеяться. А представьте, как они издеваются над другими заключенными, у которых и адвокатов-то вовсе нет. Вот не понравился ты начальнику колонии Фомину, к примеру, и он может намекнуть, что передавать тебе письма не надо. Ну не пишут тебе и все, как проверить-то? Сидит человек в заключении и думает, что про него все забыли», — прокомментировала ситуацию жена оппозиционера.

В марте Лефортовский суд Москвы приговорил Навального* к 9 годам строгого режима по делу о «мошенничестве и оскорблении суда». Заседание проходило в покровской ИК-2, где политик отбывал наказание по делу «Ив Роше». Во владимирскую ИК-6 Навального* этапировали 14 июня.

С 12 августа Алексея Навального* систематически отправляют в ШИЗО. Сроки заключения росли с каждым разом — сперва его поместили в штрафной изолятор на трое суток, второй раз — на пять, в третий — на семь, в четвертый — на 15, в пятый — на 12, в шестой — на 14, в седьмой — на 11.

Недавно Навальный* рассказал, что против него возбудили новое уголовное дело. Его обвиняют в пропаганде терроризма и экстремизма, призывах к участию в запрещенной в РФ деятельности, в ее финансировании, а также в публичной «реабилитации нацизма».

*Алексей Навальный признан «иностранным агентом», а также лицом, причастным к «экстремистской деятельности или терроризму».

**Instagram принадлежит компании Meta, которая признана «экстремистской» и запрещена в РФ.