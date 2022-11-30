«Медиазона»*: военкоматы стали привлекать сотрудников угрозыска к облавам на призывников

Сотрудники полиции, в том числе оперативники уголовного розыска, все чаще стали принимать участие в облавах на призывников — их выслеживают и насильно доставляют в военкомат. Создатели Telegram-бота «Сознательный отказ от военной службы в России» рассказали, что им поступило уже несколько сообщений о подобных случаях, сообщает «Медиазона»*.

«Ключевое отличие от тех облав, которые были раньше — все проходит гораздо жестче в Москве. Привлекают для «розыска уклонистов» уже не ППС и участковых, а оперативников. В военкомате отбирают мобильные телефоны, нет связи вообще с теми, кто на сборном пункте, отказываются передавать вещи, когда родители туда приезжают», — прокомментировал ситуацию правозащитник Арсений Левинсон.

Подобным образом в Москве задержали 24-летнего художника Даниила Шершнева. Когда тот возвращался домой, с ним в подъезд зашел неизвестный в штатском. Он представился сотрудником уголовного розыска и объявил, что доставит молодого человека в военкомат. Шершнев отказался, указав не незаконность действий полицейского, тот в ответ стал угрожать ему применением силы.

В конечном счете Шершнева привели в военкомат по Савеловскому району. Там его вынудили сдать свои личные вещи, подписать бумагу с их описью и пройти психологический тест. Сразу после этого его отвезли в сборный пункт на Угрешской улице. При этом повестку он не подписывал и медкомиссию не проходил. Уже на следующий день его повезли в воинскую часть в Твери. После этого он перестал выходить на связь.

Похожим образом полиция принудительно доставила в военкомат самарского сторонника Либертарианской партии России (ЛПР) Егора Бесчастнова. Его задержали у нотариуса и привезли в комиссариат по Советскому и Железнодорожному районам Самары. Там в экстренном порядке созвали призывную комиссию, которая постановила призвать молодого человека на срочную военную службу. На следующий день он сообщил, что находится в Казахстане.

Массовые облавы с участием силовиков начались вскоре после объявления Владимиром Путиным «частичной» мобилизации — больше всего такая практика распространилась в крупных городах вроде Москвы и Петербурга. Полиция караулила мужчин у метро, жилых домов, гипермаркетов и торговых центров.

После того как информация об облавах получила огласку, сенатор Андрей Клишас поручил проверить действия силовиков. «Каждый такой сигнал должен быть проверен и в случае подтверждения — действиям должностных лиц, которые санкционировали такие «облавы», должна быть дана правовая оценка», — отметил Клишас.

Также на незаконность их проведения указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «На основании чего заполняют повестки? Может быть действительно уклонисты, может быть помогают какие-то электронные системы. Если человек расписался и если он уклоняется, он совершает преступление. Если речь идёт об этом — это одно. Если речь идёт о чём-то другом — это другое. Нужно каждый конкретный случай проверять», — говорил он.

*«Медиазону» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

