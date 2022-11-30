Китайские и российские военные самолеты вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи

Два китайских и шесть российских военных самолетов вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи без предварительного уведомления, сообщил Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) страны. Сеул был вынужден поднять в воздух свои истребители.

По данным комитета, в районе 05:50 по местному времени (23:48 мск вторника) два китайских бомбардировщика H-6 нарушили южнокорейскую зону в 126 км к северо-западу от острова Ио, вышли из нее в районе 06:13 (00:13 мск), снова появились в ее пределах на северо-востоке от города Пхохан в 06:44 (00:44 мск), покинули — в 07:07 (01:07 мск).

После этого в 12:18 (06:18 мск) два китайских самолета и шесть российских (четыре бомбардировщика Ту-95 и два истребителя СУ-35) вошли в пределы KADIZ в 200 километрах к северо-востоку от острова Уллындо и вышли из нее в 12:36 (06:36 мск). Южнокорейские ВВС подняли в воздух свои истребители, в том числе F-15K.

«Наши военные направили истребители ВВС перед входом китайских и российских самолетов в КАДИЗ для осуществления тактических мер в рамках подготовки к возможной непредвиденной ситуации», — сообщили в ОКНШ.

Зона противовоздушной обороны — это территория, где страны требуют от иностранных самолетов принятия специальных мер для идентификации. Она была принята Южной Кореей в одностороннем порядке. В отличие от воздушного пространства страны, зона ПВО не регулируется международными правилами.

Силы ВВС Японии также подняли в воздух истребители, после того как китайские бомбардировщики вылетели из Восточно-Китайского в Японское море, где к ним присоединились два российских беспилотника, сообщило позднее Минобороны страны в пресс-релизе.

Китай и Россия ранее заявляли, что их военные самолеты проводят регулярные совместные учения.