Мещанский суд Москвы продолжает рассматривать уголовное дело в отношении Ильи Яшина*

Мещанский районный суд Москвы продолжает рассмотрение уголовного дела о распространении военных «фейков» в отношении оппозиционного политика Ильи Яшина*. «Медиазона»* ведет текстовую онлайн-трансляцию из зала суда.

«Я не ищу здесь правосудия. Для меня это трибуна, которая позволяет мне говорить то, что я считаю нужным», — сказал политик перед слушанием.

Заседание было перенесено на 30 ноября. Слушание было поставлено на паузу после ходатайства адвоката Михаила Бирюкова о просмотре записи стрима Ильи Яшина*, в котором тот говорил о событиях в Буче. Сперва на заседании произошла техническая заминка с воспроизводством ролика, после чего в Мещанском районном суде была объявлена эвакуация.

Вчера суд успел выслушать свидетелей со стороны обвинения — старшего оперуполномоченного ЦПЭ ГУВД Москвы Ивана Кучерова, эксперта Марину Савосину, подготовившую лингвистическую экспертизу, а также понятого на обыске в квартире Егора Приходько. Сегодня на заседании просмотрели запись стрима политика на YouTube.

После просмотра суд объявил двухчасовой перерыв — на 12:30 у Яшина* было назначено другое заседание — в Мосгорсуде. Заседание по делу о «фейках» должно возобновиться с минуты на минуту.

*Илью Яшина и «Медиазону» Минюст РФ считает «иностранными агентами».

