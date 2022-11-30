Совфед принял законопроект об «ЛГБТ-пропаганде» и поправки к закону о деятельности «иноагентов»

Совет Федерации одобрил пакет законов о запрете «пропаганды» ЛГБТ и смены пола, а также поправки о «противодействии иностранному вмешательству» в развитие законодательства об «иностранных агентах». Прямая трансляция с заседания ведется на сайте ведомства.

24 ноября Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете «пропаганды ЛГБТ»‎. Если раньше запрет касался только несовершеннолетних, то теперь «пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения и смену пола»‎ нельзя и среди взрослого населения.



Закон вводит штрафы в КоАП — до 5 млн рублей. «Пропаганда педофилии»‎ будет караться штрафом в 10 млн рублей. Иностранцев, в случае нарушений, будут выдворять из России. Перед вторым чтением закона депутаты исключили из него уголовное наказание за «повторную пропаганду»‎ и не стали распространять действие закона на видеоигры, но утвердили его для СМИ, книг, кино, рекламы.

Законопроект о «противодействии иностранному вмешательству» в развитие законодательства об «иностранных агентах» вносит изменения в 39 отраслевых законов «для обеспечения терминологической и содержательной согласованности» с законом о контроле за деятельностью «иноагентов», сообщает ТАСС со ссылкой на одного из авторов инициативы сенатора Андрея Климова. Он также закрепляет ограничения для лиц, признанных «иностранными агентами», добавил он.

Документ приравнивает материалы, производимые «иноагентами», к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей — их необходимо маркировать меткой 18+. Их распространение будет разрешено только в запечатанной непрозрачной упаковке, а в организациях для детей они будут запрещены. «Иноагентам» также запрещается вести преподавательскую деятельность, страховать вклады, служить в армии по контракту и быть членами избиркомов. Также признание «иноагентом» может стать основанием для увольнения с работы.