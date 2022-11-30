Алла Пугачева закроет свою последнюю компанию в России

Журналисты РБК сообщили, что Алла Пугачева начала ликвидацию ООО «АБП»‎ — своей последней кампании в России. Заявление о ликвидации подано 23 ноября.

Компания работала в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, телевизионного и радиовещания, могла вести деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов. Других действующих в России компаний у Пугачевой нет.

Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* критиковали российскую «спецоперацию»‎ и выступали с антивоенными заявлениями. Они уехали из России в Израиль.

Аллу Пугачеву силовики начали проверять на «дискредитацию армии»‎, а ее мужа признали «иноагентом»‎.

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — написала Алла Борисовна в поддержку мужа.

Депутаты посчитали, что она «потеряла связь с народом»‎, но иноагентом вслед за Галкиным* ее признавать не стали.

*Максима Галкина Минюст России считает «иностранным агентом»‎.