Алла Пугачева закроет свою последнюю компанию в России

Журналисты РБК сообщили, что Алла Пугачева начала ликвидацию ООО «АБП» — своей последней кампании в России. Заявление о ликвидации подано 23 ноября.
Компания работала в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, телевизионного и радиовещания, могла вести деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов. Других действующих в России компаний у Пугачевой нет.
Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* критиковали российскую «спецоперацию» и выступали с антивоенными заявлениями. Они уехали из России в Израиль.
Аллу Пугачеву силовики начали проверять на «дискредитацию армии», а ее мужа признали «иноагентом».
«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — написала Алла Борисовна в поддержку мужа.
Депутаты посчитали, что она «потеряла связь с народом», но иноагентом вслед за Галкиным* ее признавать не стали.
*Максима Галкина Минюст России считает «иностранным агентом».