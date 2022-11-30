«Верстка»‎: российские власти думают, как вернуть уехавших за границу специалистов

«Верстка»‎ со ссылкой на свои источники сообщила, что в администрации президента в середине ноября состоялось совещание по привлечению назад в Россию уехавших специалистов. Под «русскую репатриацию»‎ попадают IT-специалисты, учителя, учёные, врачи и артисты.

Чиновники предлагают разработать трехступенчатую программу по возвращению. В первую очередь вернуть хотят представителей IT-профессий. В качестве «мотивов к возвращению»‎ планируют запустить информационную кампанию с ностальгическими мотивами и налоговые льготы.

Число уехавших власти оценили в сотни тысяч человек, а их отъезд — «не критической, но мало приятной» ситуацией. При этом только в Казахстан после объявления мобилизации выехало около 400 тыс. человек.