Еврокомиссия предложила создать фонд для помощи Украине из средств ЦБ России

РБК сообщил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд помощи Украине из российских активов. В него могли бы войти замороженные средства ЦБ и российских олигархов, попавших под санкции.

Деньги в фонде, по предложению главы ЕК, можно было бы инвестировать, а доходы с инвестиций передавать в виде компенсаций Украине.

Сейчас ЕК оценивает ущерб Украине в 600 млрд евро. Только у ЦБ заблокировано 300 млрд евро, а у российских бизнесменов заморожено еще 19 млрд евро.

Управлять инвестициями фонда может орган, который создадут ЕС и его партнеры. Ляйен уверена, что вместе в ЕК найдут законный путь для этого.

В Кремле любые предложения по работе с российскими активами называли «кражей»‎.

«Это абсолютно незаконные действия, они противоречат международному праву, это не что иное, как посягательство на собственность, в данном случае государственную собственность и на частную собственность», — говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.