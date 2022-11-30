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#Новости

Жаловавшиеся мобилизованные из Серпухова перестали выходить на связь

30.11.2022

Видеообращение они записали на прошлой неделе

Мобилизованные из Серпухова перестали выходить на связь, сообщает «Можем объяснить»‎. На прошлой неделе они записали видеообращение, в котором рассказали, что командование их бросило и им самим пришлось выходить из леса под обстрелами, спать в холодном доме, продукты покупать за свой счет. 

Родственники сообщили журналистам, что после обращения они с передовой в тыл так и не вернулись. Несколько дней они провели в полуразрушенном здании военного городка Бараниковка Луганской области.

«Если раньше звонил нам каждый день утром, то еще с пятницы никаких звонков мы не получаем. Но во время последнего разговора рассказал, что вместе с остальными военными он до сих пор находится на фронте», — сообщил знакомый одного мобилизованного. 

О том, что «пока тишина» от бойцов, подтвердили еще два родственника. 

На выходных сообщалось, что до мобилизованных доехали волонтеры с гуманитарной помощью. Больше сообщений о них не было. Всего на передовой находилось около 90 человек. 


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