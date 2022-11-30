МИД объяснил перенос встречи по СНВ «высочайшим уровнем токсичности и враждебности со стороны Вашингтона»‎

Вчера стало известно, что Россия перенесла встречу с США по договору о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ). В Белом доме заявили, что конкретных причин переноса от Москвы не получили. Представитель МИД России Мария Захарова объяснила это «высочайшим уровнем токсичности и враждебности со стороны Вашингтона»‎

Обсуждение ДСНВ должно было пройти в Каире с 29 ноября по 6 декабря. По словам Захаровой, разъяснения о переносе встречи в МИД направил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Решение приняли на «политическом уровне с учётом той крайне негативной ситуации в российско-американских отношениях, которая была создана Вашингтоном и продолжает неуклонно деградировать»‎.

«На всех направлениях отмечаем высочайший уровень токсичности и враждебности со стороны Вашингтона. В рамках развязанной против нас тотальной гибридной войны практически каждый шаг США применительно к России подчинен патологическому стремлению навредить нашей стране везде, где только возможно»‎, — объяснили в МИД.

Все это затронуло и сферу контроля над вооружениями. Захарова обвинила США в помощи Киеву «убивать наших военных и мирное население в российских регионах»‎, поставках в Украину вооружения.

По ДСНВ Россия якобы постоянно видит попытки США изменить его в свою пользу и не может реализовать свои инспекционные права.

В конце Захарова указала, что договор имеет важное значение для стран и является «инструментом обеспечения предсказуемости и предотвращения гонки вооружений»‎. Но к обсуждению договора Москва готова вернуться в 2023 году, если США «создадут условия»‎.