В Нижневартовске задержали местного жителя за репост картинки про Сталина и Гитлера в 2017 году

Полиция в Нижневартовске задержала местного жителя Александра Королева из-за репоста картинки со сравнением режимов Гитлера и Сталина, сделанного им во «ВКонтакте» в 2017 году. Об этом сам задержанный сообщил «ОВД-Инфо»*.

Королев рассказал, что его задержали на выходе с работы. Ему вменили публичное отождествление СССР и нацистской Германии (ст. 13.48 КоАП РФ), хотя эту статью ввели в Кодекс об административных правонарушениях лишь в апреле 2022 года. Публикация, которая заинтересовала силовиков, сравнивала политические режимы главы правительства СССР Иосифа Сталина и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

После задержания Королева доставили о отдел полиции № 3, а затем — в здание мирового суда. Дело закончилось тем, что суд направил материалы на доработку для проведения лингвистической экспертизы публикации.

Как сообщает «ОВД-Инфо»*, это не первое задержание Королева. Ранее на него составляли административный протокол по статье о «дискредитации» российской армии. Поводом стали его комментарии в соцсетях. Это дело также отпарили на доработку, поскольку лингвистическая экспертиза не нашла в его высказываниях признаков правонарушения.

*«ОВД-Инфо» Минюст РФ считает «иностранным агентом»

