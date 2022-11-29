Bloomberg: во Франции раслседуют приобретение дочерью Сулеймана Керимова собственности на Лазурном Берегу

Во Франции начали расследование в отношении 32-летней Гульнары Керимовой — дочери российского олигарха и сенатора Сулеймана Керимова. Прокуратура намерена выяснить, каким образом ей удалось приобрести компанию, владеющую виллами в «Бухте миллиардеров» на Лазурном Берегу, пишет Bloomberg.

Расследование инициировало подразделение французской прокуратуры JUNALCO, отвечающее за борьбу с организованной преступностью. Оно проходит в рамках расследования дела об отмывании денег, возбужденного пять лет назад в Ницце. Правоохранительные органы намерены найти конечных бенефициаров собственности во владении Керимовой.

По оценкам Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (TRACFIN), стоимость компании, владеющей недвижимостью на Лазурном Берегу, составляет 268 млн евро — ведомство считает, что именно такую сумму Керимова потратила за ее приобретение. Французские правоохранительные считают, что бо́льшую часть суммы предоставил ее брат Саид.



Евросоюз ввел санкции против Сулеймана Керимова еще в марте текущего года, однако указанные виллы в список его замороженных активов не вошли. Французская полиция обвинила бизнесмена в отмывании денег в 2017 году в связи с его уклонением от уплаты налогов. С него сняли все обвинения после того, как Путин лично попросил отпустить его в Россию. Он смог вернуться в РФ в 2018 году после нескольких месяцев домашнего ареста.