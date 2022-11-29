«Бурят не берут в плен, а на месте убивают»: глава буддистов Забайкалья ответил на слова папы римского о жестокости чеченцев и бурят в Украине

Глава буддистов Забайкальского края Дид Хамбо Цырен-лама прокомментировал «Чите.ру» высказывания папы римского Франциска об особой жестокости чеченцев и бурят в Украине. По его мнению, жестокость людей не зависит от их нации.

«Сама война — это жестокая вещь. То, что именно буряты или чеченцы жестокие — так говорить неправильно. У каждого народа есть свои и добрые, и жестокие люди. С той же стороны у украинцев что творят. Там бурят в плен практически не берут, а сразу на месте убивают. Это мне достоверно известно, родители многие приезжают исповедоваться, и я слышу, что они говорят. Возможно, у них появляется желание отомстить, не знаю, я не воевал, мне сложно говорить. Но обвинять нацию в жестокости со стороны папы римского как-то неправильно. Жестокие люди есть везде», — заявил лама.



Вчера американский журнал America Magazine опубликовал интервью с папой римским Франциском, в котором тот назвал чеченцев и бурятов самой жестокой частью российских войск, действующих в Украине.

«Когда я говорю об Украине, я говорю о народе-мученике. Если есть народ-мученик, то есть и тот, кто его мученически убивает. Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня много информации о жестокости вторгнувшихся в нее войск. Вообще, самые жестокие — это, пожалуй, те, кто из России, но не русской традиции — чеченцы, буряты и так далее», — заявил глава католической церкви.

При этом папа римский подчеркнул, что в Украину прежде всего вторглось российское государство. Он также добавил, что «хорошо известно», кого именно он осуждает, даже если прямо не называет имен.