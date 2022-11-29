Bellingcat* и The Insider*: разоблаченного офицера ГРУ вызволили из тюрьмы в Бразилии

Bellingcat* и The Insider* опубликовали расследование о разоблаченном офицере ГРУ Сергее Черкасове. Он успешно выдавал себя за бразильца, пытался попасть на стажировку в Международный уголовный суд, но его разоблачили. Чтобы вызволить его из тюрьмы, российские спецслужбы подделали уголовное дело и запросили экстрадицию Черкасова.

В середине июня Черкасов пытался въехать в Нидерланды по поддельным документам на имя 33-летнего Виктора Мюллера Ферреры, но ему отказали в пересечении границы. В Нидерландах Черкасов планировал стажироваться в Международном уголовном суде в Гааге — его программа предусматривала в том числе расследование российских военных преступлений в Украине.

Офицера выслали в Бразилию. Здесь его обвинили в использовании поддельных документов и приговорили к 15 годам. Россия 27 июня обратилась к властям Бразилии с просьбой об экстрадиции Черкасова: якобы в России против него возбуждено уголовное дело о контрабанде героина и руководстве ОПГ. Обвинения против Черкасова утвердил Мосгорсуд всего за три дня до этого — 24 июня.

Материалы дела подписал начальник следственного отдела ГУ МВД по борьбе с наркотиками. Однако как выяснили расследователи, российские власти просто вставили копипастом имя офицера в уголовное дело десятилетней давности. В нем якобы в 2011 году Черкасов согласился войти в состав ОПГ и был ответственен за доставку героина из Москвы в Липецк. При этом Черкасов свободно лета в Россию и перемещался по стране, не опасаясь задержания, большую часть времени был в Бразилии, что противоречит обвинению. Адвокаты, работавшие по тому делу, не смогли вспомнить фамилию Черкасова.

*Bellingcat и The Insider российские власти считают «нежелательными организациями»‎.