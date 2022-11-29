В регионах Сибири и Дальнего Востока проблемы с отоплением

Пока пропагандисты предрекают замерзание Европе без российского газа, в регионах России участились проблемы с отопительным сезоном.

В Новосибирске в 30-градусные морозы больше 150 домов остались без горячей воды и тепла. В ночь на 29 ноября без тепла были больше 14 тыс. человек. Помимо этого, отопление отключено в пяти детских садах и четырех больницах, пишет «Тайга.Инфо»‎*.

«Причина — ремонт запорной арматуры на теплотрассе по улице Промышленная», — уточнили в мэрии.

«Сибирь.Реалии»‎* рассказала, что в Новосибирске муниципальная школа «Горностай» перевела учеников младших классов на дистанционное обучение. Родители рассказывали что в понедельник дети учились в куртках и шапках.

На дистанционное обучение перевели и школу в алтайском селе Кокши. В классах температура не превышает +8 градусов даже с обогревателями.

«Тайга.Инфо»‎* добавила, что в Иркутской области завели уголовное дело из-за срыва отопительного сезона: в поселке Артемовский без отопления остались 13 домов. В поселке режим ЧС.

Режим ЧС ввели также в Петровск-Забайкальске — там остановила работу котельная.

В конце ноября 70 тыс. человек остались без тепла в Абакане.

*«Тайгу.Инфо»‎ и «Сибирь.Реалии»‎ Минюст России считает «иностранными агентами»‎.