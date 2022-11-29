Обвиняемый в «госизмене»‎ ученый Маслов сообщил об ухудшении здоровья в СИЗО

«Сибирь.Реалии»‎* сообщила, что здоровье новосибирского ученого Анатолия Маслова в СИЗО «Лефортово»‎ ухудшилось. Маслова подозревают в «госизмене»‎ из-за лекций в Китае.

Журналистам об этом рассказал сын ученого Николай Маслов. По его словам, у его отца есть несколько хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы.

«В следственном изоляторе на фоне стрессовой ситуации состояние его здоровья ухудшилось. Один раз ему приходилось оказывать неотложную помощь из-за признаков инфаркта миокарда. При этом на постоянной основе надлежащую медицинскую помощь ему не оказывают, необходимые для поддержания здоровья лекарственные препараты не дают»‎, — рассказал Николай Маслов.

Сын также рассказал, что в СИЗО отцу долгое время не передавали теплые вещи. Он опасается, что Анатолий Маслов может погибнуть в заключении, потому что «ранее в следственном изоляторе были случаи смерти содержащихся там лиц»‎. Летом в «Лефортово»‎ умер Дмитрий Колкер — тоже ученый из Новосибирска, которого обвинили в «госизмене»‎ за лекции в Китае.

Маслов заключен под стражу до 28 февраля 2023 года.

*«Сибирь.Реалии»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.