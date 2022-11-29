Обвиняемый в «госизмене»‎ ученый Маслов сообщил об ухудшении здоровья в СИЗО

«Сибирь.Реалии»* сообщила, что здоровье новосибирского ученого Анатолия Маслова в СИЗО «Лефортово» ухудшилось. Маслова подозревают в «госизмене» из-за лекций в Китае.
Журналистам об этом рассказал сын ученого Николай Маслов. По его словам, у его отца есть несколько хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы.
«В следственном изоляторе на фоне стрессовой ситуации состояние его здоровья ухудшилось. Один раз ему приходилось оказывать неотложную помощь из-за признаков инфаркта миокарда. При этом на постоянной основе надлежащую медицинскую помощь ему не оказывают, необходимые для поддержания здоровья лекарственные препараты не дают», — рассказал Николай Маслов.
Сын также рассказал, что в СИЗО отцу долгое время не передавали теплые вещи. Он опасается, что Анатолий Маслов может погибнуть в заключении, потому что «ранее в следственном изоляторе были случаи смерти содержащихся там лиц». Летом в «Лефортово» умер Дмитрий Колкер — тоже ученый из Новосибирска, которого обвинили в «госизмене» за лекции в Китае.
Маслов заключен под стражу до 28 февраля 2023 года.
*«Сибирь.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом».