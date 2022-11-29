МИД Канады: НАТО твердо намерено поддерживать Украину зимой

The Guardian сообщила, что министр иностранных дел Канады Мелани Жоли считает, что НАТО по-прежнему твердо намерено поддерживать Украину в «трудную зиму». При этом она считает, что окончание конфликта с Россией пока остается вне поля зрения.

«Россия вообще не сидит за столом переговоров. Поэтому наша цель сейчас — просто укрепить позиции Украины на местах посредством военной помощи, обмена разведданными и финансовой поддержки. Потому что когда мы это делаем, фактически укрепляем позицию Киева за столом переговоров. В конечном итоге будет найдено дипломатическое решение. Так было в каждом конфликте. Но мы еще не там», — заявила Жоли.

По ее словам, союзники действительно настороженно относятся к поставкам оружия Украине. Вчера Reuters сообщал, что страны Запада все чаще испытывают трудности из-за нехватки оружия.

Несмотря на эти проблемы, сказала Жоли, поддержка НАТО очевидна. Она добавила, что министры энергетики ищут пути решения надвигающегося энергетического кризиса. Об этом также говорил и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.