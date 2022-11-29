Илью Яшина* перевели в СИЗО «Медведь»‎

Илья Яшин* сообщил, что его перевели в СИЗО «Медведь»‎. Пока он на карантине. Сегодня у политика в Мещанском суде состоится второе заседание по уголовному делу: его подозревают в распространении «фейков»‎ про армию.

«У меня продолжается экскурсия по московским тюрьмам. Вроде ничего не предвещало, но в субботу мне дали два часа на сборы — и прости-прощай, Бутырка. Теперь меня содержат в СИЗО «Медведь»‎, самом большом централе на территории Европы. Пока я на карантине, но скоро сориентируюсь и буду делиться впечатлениями»‎, — написал политик.

Сегодня у него состоится второе заведение по уголовному делу. Прокурор должен будет выдвинуть обвинение.

*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом»‎.

Фото: Дмитрий Серебряков.