Из Ханты-Мансийского АО в ЧВК «Вагнера»‎ записались больше 250 заключенных

Правозащитники Gulagu.net сообщили, что из Ханты-Мансийского АО в ряды ЧВК «Вагнера» записалось более 250 человек.
Вербовщики приезжали в Сургут в ИК-11 18 ноября. Здесь на фронт готовы поехать около 200 человек, может быть чуть больше. С колонией связи нет.
В Нижневартовске в ИК-15 на фронт с наемниками записались около 60 поедут.
Вербовку в ряды наемников начали еще весной. Как рассказывала The New Times Ольга Романова*, основатель «Руси Сидящей»*, из колоний завербовали около 35 тыс. заключенных для участия в боях в Украине. Им обещают помилование, деньги за службу и компенсации за ранения.
*Ольгу Романову и «Русь Сидящую» Минюст России считает «иностранным агентом».