Из Ханты-Мансийского АО в ЧВК «Вагнера»‎ записались больше 250 заключенных

Правозащитники Gulagu.net сообщили, что из Ханты-Мансийского АО в ряды ЧВК «Вагнера»‎ записалось более 250 человек.

Вербовщики приезжали в Сургут в ИК-11 18 ноября. Здесь на фронт готовы поехать около 200 человек, может быть чуть больше. С колонией связи нет.

В Нижневартовске в ИК-15 на фронт с наемниками записались около 60 поедут.

Вербовку в ряды наемников начали еще весной. Как рассказывала The New Times Ольга Романова*, основатель «Руси Сидящей»*‎, из колоний завербовали около 35 тыс. заключенных для участия в боях в Украине. Им обещают помилование, деньги за службу и компенсации за ранения.

*Ольгу Романову и «Русь Сидящую»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.