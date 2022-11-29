Кудрин подтвердил уход из Счетной палаты

Алексей Кудрин подтвердил в своем Telegram-канале уход из Счетной палаты. Совфед рассмотрит представление об освобождении Кудрина с должности 30 ноября.

«В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление президенту Российской Федерации в установленном порядке»‎, — написал Кудрин.

В Совете федерации получили представление президента Владимира Путина об освобождении Кудрина с должности главы Счетной палаты. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов РИА Новости. Рассмотреть его планируют 30 ноября.

Алексей Кудрин предложил реструктуризацию «Яндекса» на прошлой неделе. Как сообщали 25 ноября The Bell, в компании создадут новую управляющую структуру, которую и возглавит глава Счетной палаты. Иностранное подразделение «Яндекса» будет выделено из российской структуры.

Фото: ТАСС.