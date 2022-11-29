Полиция Китая продолжает дежурить в Шанхае и Пекине из-за протестов

Полиция в Китае продолжает дежурить в Пекине и Шанхае, чтобы предотвратить новые протесты. Как минимум один человек был арестован вчера вечером в Ханчжоу, пишет Reuters.

После того, как в Китае снова начали регистрировать повышение числа заболевших коронавирусом, власти планировали ввести новые ограничения. С выходных жители вышли на протесты против таких мер, но выступления переросли в призывы к Си Цзиньпину об отставке. Митингующие скандировала: «Нам не нужны пожизненные правители, нам не нужны императоры».

Демонстранты выходят в самых разных городах: Шанхае, Пекине, Ханчжоу, Чэнду. Вчера митингующие провели почти всю ночь на улице. Полиция начала проверять телефоны у граждан: силовики ищут VPN-сервисы и приложение Telegram, которым пользовались протестующие для координации действий.