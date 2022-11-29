Россия перенесла встречу с США по сокращению наступательных вооружений

«Коммерсант»‎ сообщил, что США ждали встречу с Россией по Договору о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ). Но, по словам координатора по стратегическим коммуникациям в Советебезе Белого дома Джона Кирби, Москва перенесла встречу.

В Вашингтоне не получили «однозначного ответа»‎ о причинах переноса.

«Мы с нетерпением ждали, что встреча пройдет завтра. И мы с нетерпением ждем этого, потому что продолжаем верить в важность нового ДСНВ. Мы не получили от России действительно однозначного ответа, почему они отложили это»,— сказал Кирби.

ПО словам Кирби, Вашингтогн хочет, чтобы обсуждение ДСНВ возобновилось как можно скорее, поскольку это важно как для двух стран, так и для всего мира.

Заседание планировали провести в Каире с 29 ноября по 6 декабря. О том, что мероприятие отложено, сообщило посольство России в США. Эту информацию подтвердили в МИДе, но причин также не стали уточнять.