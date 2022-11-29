Юрист Павел Чиков опроверг информацию о броне для адвокатов

ТАСС со ссылкой на президента общероссийской общественной организации Союз адвокатов России Игоря Трунова сообщило, что адвокаты вошли в перечень профессий, которые получают бронь от частичной мобилизации. Однако, по данным юриста Павла Чикова, это не так.

По словам правозащитника, порядок по бронированию граждан разных профессий определен Инструкцией по бронированию, перечень профессий утвержден Межведомственной комиссией. Бронирование идет по «занимаемым должностям (профессиям) граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил, работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях»‎.

Адвокаты в ряде видов экономической деятельности, указаны в законе. Однако, уточнил Чиков, «в силу прямого указания закона адвокат не вправе вступать в трудовые отношения в качестве работника, за исключением научной, преподавательской и иной творческой деятельности»‎.

«При этом адвокат может получить бронь от призыва по мобилизации, к примеру, если он одновременно является преподавателем в ВУЗе, но уже не как адвокат, а именно как сотрудник. Такие случаи известны. Поэтому процедура бронирования адвокатов остается неопределенной — кто и в каких случаях должен оформлять бронь адвокатам — неизвестно»‎, — рассказал юрист.

Возможно, бронь для адвокатов должны оформлять региональные адвокатские палаты или есть негласное указание не призывать адвокатов. Но такие случаи, освобождающих их от призыва по мобилизации, неизвестны. При этом о смерти адвокатов на фронте известно.