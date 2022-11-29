Илон Маск опубликует доказательства подавления свободы слова в Twitter

Илон Маск сообщил, что опубликует документы, которые доказывают подавление свободы слова в Twitter.

«Документы Twitter о подавлении свободы слова вскоре будут опубликованы в самом Twitter. Народ заслуживает знать, что происходило на самом деле. Это битва за будущее цивилизации. Если свобода слова будет потеряна даже в Америке, впереди нас ждет тирания»‎, — написал он.

Маск также сообщил, что Apple угрожала удалить приложение Twitter из магазина App Store. Компания также почти перестала размещать рекламу в соцсети.



При покупке Twitter он планировал сделать площадку, с истинной свободой слова. Сделка о покупке соцсети была закончена около месяца назад: с тех пор Маск сократил персонал, который в том числе отвечал за модерацию контента, инженеров и других сотрудников.



