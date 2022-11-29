ЕС не согласовал потолок цен на нефть

Reuters сообщает, что страны ЕС снова не смогли согласовать потолок цен на российскую нефть. Еврокомиссия предлагает цену в 65-70 долларов за баррель а Польша настаивает на более низкой цене.

«Соглашения нет. Юридические тексты уже согласованы, но Польша пока не может согласиться с ценой»,— сказал источник Reuters

Альтернативы или компромиссного решения Польша не предлагает. Ранее на более низкой цене настаивали также страны Балтии. Они предлагали установить цену в 30 долларов за баррель, а США придерживались необходимости потолка в 40-60 долларов за баррель.

Если ЕС не сможет принять потолок цен до 5 декабря, то придется вводить полное эмбарго на поставки российской нефти. С максимальным значением цен предлагалось сделать переходный период.

На прошлой неделе Bloomberg сообщало, что Россия, в ответ на вводимые ЕС меры, готовится выпустить указ о полном запрете на продажу нефти странам, которые ввели потолок цен. Тем компаниям которые его поддержали также планируют ограничить поставки.