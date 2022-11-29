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#Новости

ЕС не согласовал потолок цен на нефть

29.11.2022

Некоторые страны настаивают на более низком пороге, чем предлагает Еврокомиссия

Reuters сообщает, что страны ЕС снова не смогли согласовать потолок цен на российскую нефть. Еврокомиссия предлагает цену в 65-70 долларов за баррель а Польша настаивает на более низкой цене. 

«Соглашения нет. Юридические тексты уже согласованы, но Польша пока не может согласиться с ценой»,— сказал источник Reuters

Альтернативы или компромиссного решения Польша не предлагает. Ранее на более низкой цене настаивали также страны Балтии. Они предлагали установить цену в 30 долларов за баррель, а США придерживались необходимости потолка в 40-60 долларов за баррель.

Если ЕС не сможет принять потолок цен до 5 декабря, то придется вводить полное эмбарго на поставки российской нефти. С максимальным значением цен предлагалось сделать переходный период.

На прошлой неделе Bloomberg сообщало, что Россия, в ответ на вводимые ЕС меры, готовится выпустить указ о полном запрете на продажу нефти странам, которые ввели потолок цен. Тем компаниям которые его поддержали также планируют ограничить поставки. 


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