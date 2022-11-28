Российские военнослужащие заявили о незаконном лишении свободы: их держали в «тюрьме для отказников»‎

Юрист и правозащитник Павел Чиков рассказал, что группа российских военнослужащих заявила о незаконном лишении свободы. Такое же заявление сделал мобилизованный. Все они отказались участвовать в боевых действиях — их держали в подвалах в Луганской и Донецкой областях.

Заявление от военнослужащих подали двое контрактников: москвич Александр Афонин и житель Пскова Андрей Васильев. Они заключили контракт с Минобороны, а с августа проходили службу в одной из частей Москвы.

«В ходе «спецоперации»‎ на территории Украины они столкнулись с недостаточным медицинским и материальным обеспечением. В результате военнослужащие приняли решение отказаться от участия в боевых действиях. В связи с отказом они вместе с мобилизованными в количестве примерно 280 человек были помещены в подвальное помещение в Зайцево ЛНР, где были лишены свободы и содержались без надлежащего питания в бесчеловечных условиях в течение двух недель. С их слов, в их отношении старшими командирами и сотрудниками военной прокуратуры применялось психологическое давление и угрозы»‎, — рассказал о деле Чиков.

Их вывезли в Ростовскую область по истечении контракта. Там они и решили написать заявление в СКР.

Заявление подали также трое родственников мобилизованных. Сейчас их родных держат в том же подвале в Зайцево.

Все они просят возбудить уголовное дело о превышении должностных полномочий, похищении человека и незаконном лишении свободы.

По данным ASTRA, в «тюрьмы для отказников»‎ военнослужащих начали переводить с мая. Журналисты выяснили, что подобных застенков 10. По словам Чикова, мобилизованный, содержавшийся в Завитне Бажання Донецкой области, также обратился к следователю с требованием возбудить дело. Он отказался участвовать в боевых действиях, и его бросили в подвал с еще 17 военнослужащими.